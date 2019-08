Grand admirateur de Sadio Mané, Jamie Carragher ne cache plus son estime pour l’attaquant sénégalais de Liverpool. S’exprimant via The Telegraph, l’ancien défenseur des Reds a affirmé être convaincu que Sadio Mané est la meilleure recrue que Klopp aie faite et qu’il est de loin le meilleur ailier de Liverpool depuis John Barnes.

Dans des propos tenus via The Telegraph et repris par Mirror, Jamie Carragher a réaffirmé sa conviction que Sadio Mané est le joueur le plus redoutable de Jürgen Klopp. Selon lui, l’entraîneur allemand a certes réussi des coups de transfert, mais son coup de génie reste le recrutement de Sadio Mané. « Vous pourriez évidemment défendre fortement Mohamed Salah, Virgil Van Dijk ou Alisson à la suite de l’amélioration progressive qui a coïncidé avec chacune de leurs arrivées. Mais je maintiens toujours que la bonne réponse à cette question particulière est Sadio Mane. »

Carragher tient Mané dans la plus haute estime et a affirmé qu’il était le meilleur ailier que Liverpool a vu depuis John Barnes. Il poursuit ses propos en affirmant: « Alors, comment définissez-vous la classe mondiale ? Moi je la vois comme une équipe fantastique de onze joueurs et à la question de savoir si un joueur donné entrerait directement dans l’équipe ou serait au moins parmi les deux ou trois meilleurs au monde. dans leur position », dixit Carragher.

« En tant qu’attaquant ailier gauche, je dirais que Mané, Raheem Sterling et Eden Hazard sont actuellement les meilleurs, en particulier depuis que Ronaldo est devenu un attaquant et les blessures de Neymar depuis la Coupe du monde. Je pense aussi que Mané est le premier ailier de classe mondiale de Liverpool depuis John Barnes et le meilleur joueur de gauche du club depuis près de 30 ans », assène la légende de Liverpool, Jamie Carragher au sujet de Sadio Mané.

wiwsport.com