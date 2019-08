L’équipe nationale féminine de Volley-Ball a perdu son premier match au tournoi des jeux africains devant les championnes d’Afrique de Volleyball, les camerounaise sur le score de 3 sets à 7 (25-15, 25-25,25-19).

Face à l’actuelle meilleure équipe du continent africain, la sélection sénégalaise en a fait les frais hier au Maroc pour leur l’entrée en lice.

Dans ce duel de lionnes, ce sont les Camerounaises grâce à une domination outrageuse qui se sont imposé 3 sets à 0, dont 25-15 au premier set, 25-23 au second et 25-19 au troisième. Cette défaite met les sénégalaises déjà dos au mur dans la mesure où elles devront absolument s’imposer devant les Kenyanes pour passer en demi-finale. Sinon la course au podium s’arrêtera en phase de poules.

wiwsport.com