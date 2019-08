Engagé dans 15 des 26 disciplines sportives au programme de la 12 ème édition des Jeux Africains qui se jouent actuellement au Maroc et qui prendront fin le 31 août, le Sénégal se colle à la 10 ème position sur le tableau des médailles avec l’or remporté par Judoka Mbagnick Ndiaye (+100 kg) en plus de 5 médailles de Bronze dont celle glanée jeudi par le taekwondoïste Moustapha Kama. La Judoka Monica Sagna (+78kg), les taekwondoïstes Coumba Niang Ndoye (-53 Kg) Ababacar Sadikh Soumaré (-87Kg) et Moustapha Fall (-8Kg) ont décroché les autres médailles actuellement dans l’escarcelle des Lions.

En attendant la suite des événements. Pour l’heure, l’Egypte occupe la tète du classement général avec 50 médailles (14 or 20 argent et 16 bronze). Pays hôte des 12 èmes Jeux africains, le Maroc (4e) compte (8 or, 9 argent et 10 bronze) pour un total de 27 médailles. La Tunisie est actuellement ( 5 avec 6 or 9 argents et 9 bronze).

wiwsport.com avec stades