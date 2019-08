Ce samedi 24 août, Anfield Road abritera le choc au sommet de la premier League opposant Liverpool de Sadio Mané à Arsenal de Pierre Emerick-Aubameyang, comptant pour la troisième journée de l’élite anglaise

Actuel leader du championnat d’Angleterre à l’issue de la troisième journée, Liverpool, candidat sérieux au titre de champion pourrait compter sur son attaquant très en forme, Sadio Mané. En plus d’être d’attaque en ce début de saison avec ses trois buts et une passe decisive entre 3 rencontres l’attaquant sénégalais fera face à son deuxième adversaire préféré, Arsenal.

Depuis son arrivée à Liverpool en juin 2016, Sadio Mané ne cesse de grimper les echelons. 59 buts en 123 apparitions, le joueur de 27 ans est cité parmi les meilleurs attaquants au monde. Il a eu un impact instantané en marquant contre Arsenal lors de ses débuts en Premier League aux Emirates Stadium.

L’international sénégalais a célébré son sublime but avec les bras étendus avant de sauter sur le dos de Jurgen Klopp et ce but décisif avait offert la victoire aux Reds (4-3).

C’était le premier de ses quatre buts en six matches face à Arsenal tous inscrits en Premier League. Watford est le seul club contre lequel Mané a marqué plus de buts.

Vice champion d’afrique, l’attaquant des Reds aura l’occasion de montrer toute l’étendue de son talent aux côtés de Firmino et de Mouhamed Salah, le trio fatal de Kloop. Qui pourront également compter sur le ferveur des supporters qui garnissent leur antre toutes les quinzaines.

wiwsport.com