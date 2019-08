Récemment vainqueur de Gora Sock à la suite d’un recours, Tyson 2 avait d’abord exprimé son désaccord par rapports à la décision de l’arbitre avant que le CNG ne lui donne raison devant le lutteur des Parcelles. Dans un entretien accordé au quotidien Sunu Lamb, le poulain d’Eumeu Sène s’est prononcé sur son avenir en menaçant le frère de Balla Gaye 2, Sa Thiès :

«Beaucoup de promoteurs voulaient mon combat contre Sa Thiès, mais il n’a jamais eu le courage d’accepter d’en découdre avec moi. Il ne peut pas devenir un VIP dans l’arène sans croiser les meilleurs lutteurs de sa génération, les athlètes les plus coriaces. Je l’ai entendu dire un jour qu’il ne va pas m’affronter, mais je lui dis qu’il a peur de moi tout simplement. J’ai plus de victoires que lui et nous sommes des potentiels adversaires donc qu’il accepte de prendre mon avance », a lâché Tyson 2, celui qui a sauvé l’honneur de l’écurie Tay Shinger cette saison.

Wiwsport.com