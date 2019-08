Considéré comme l’un des meilleurs championnat du monde, la Serie continue d’éblouir son monde avec notamment avec l’arrivée des joueurs comme Cristiano Ronaldo, quintuple ballon à la Juventus. A l’instar de la premier League de la ligue 1 française et de la Ligua espagnol, le championnat italien va démarrer ce weekend. L’occasion pour wiwsport.com de vous présenter les 7 sénégalais qui prendront part aux hostilités.

Pour cette nouvelle saison (2019-2020) qui ouvre ses portes ce samedi, le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly sera sans doute très attendue en Italie. L’un des meilleurs défenseurs au monde n’est pas un petit nouveau, puisqu’il évolue à Naples depuis 2014. Il est aussi devenu un des joueurs les plus convoités de la péninsule. Annoncé à Manchester United, le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone ont également tentés de s’attacher aux services du défenseur sénégalais. Mais les dirigeants de Naples sont restés inflexibles : le défenseur des Lions de la Teranga ne partira pas. Ils le céderont à un prix de 150.000 millions l’euros qui lui fera le défenseur le plus cher au monde.

Voici les autres joueurs sénégalais

1-Babacar Kouma (Us Sassuolo)

2-Mamadou Coulibaly (Udinese)

3-Mouhamadou Sarr (Bologne)

4-Yves Baraye (Parme)

5-Demba Thiam (Spal)

Ibrahima Mbaye (Bologne)

A l’issue des 38 journées de la 118e édition du championnats d’élite italien, les cinq premières places sont qualificatives pour les compétitions européennes soit 4 places directes en ligue des champions, une place directe en Ligue Europa et une au 3e tour qualification.

