View this post on Instagram

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun en iyi oyuncusu unvanını bana layık gören @transfermarkt_official ’ye teşekkürler. Bu çok büyük bir onur. Bu sezon daha da iyisini yapmayı ve İnşallah yine tüm kupaları kazanmayı umuyorum. #galatasaray #dz #turkey