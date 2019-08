Entre Mohamed Salah et Sadio Mané, la relation peut parfois paraître tendue. Pour cause, les deux hommes se manquent dès fois dans les combinaisons et autres faits de jeu. Rassurez-vous, tout va pour le mieux.

Une vraie amitié entre Salah et Mané

L’assurance est du portier de Liverpool. Adrian, qui s’est confié sur le site officiel du club de Liverpool, décrit deux hommes qui s’entendent parfaitement. Entre Sadio Mané et Mohamed Salah donc, c’est la fraternité. « Ils ont une très bonne entente. Ce sont de bons joueurs sur le plan individuel mais surtout de bons amis dans le vestiaire, et ça se reflète sur le terrain », confie le nouveau gardien des Reds. Les deux hommes sont les moteurs de l’attaque de Liverpool avec Firmino, le Brésilien du trio.

Représentants phares du continent africain, Mohamed Salah et Sadio Mané peuvent parfois faire office de concurrents. A juste titre puisque la saison dernière, les deux joueurs de Liverpool ont été sur le podium du Ballon d’Or africain. Cette année encore, ce sera le cas.

Sadio Mané parti pour surclasser Salah, cette année

Cette saison, tout semble désigné le Sénégalais. Pour ce qui est du ballon d’or africain, Sadio Mané est favori devant l’Égyptien. Pour cause, le Sénégalais a été plus impliqué dans la saison et durant les moments phares notamment la récente Coupe d’Afrique des Nations.

Cette saison, Sadio Mané a été meilleur buteur de la Premier League (22 buts), aux côtés de Salah et Aubameyang. Avec Liverpool, il a été vice-champion du championnat anglais. En Ligue des Champions, le Sénégalais a été acteur majeur du triomphe des Reds (4 buts en 13 matchs). Pour boucler, le voici double buteur devant Chelsea en Supercoupe d’Europe.

Sadio Mané s’en est pas arrêté là. Il a été vice-champion d’Afrique avec le Sénégal. Avec sa sélection nationale, il parvient à marquer 3 buts et une passe décisive en 6 sorties. Pièce maîtresse du jeu des « Lions », il est la star incontestée du continent cette saison.

