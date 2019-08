Deux sorties pour autant de victoires hier mercredi. Et le Sénégal accède en quart de finale dans l’épreuve par équipes des 12e Jeux Africains qui se poursuivent à Rabat.

Le vainqueur de la partie Tunisie/Angola sera l’adversaire du Sénégal en quarts de finale sous peu. Une équipe sénégalaise qui a su parfaitement négocier ces deux rencontres du groupe 4. Succès étriqué devant l’Algérie (3-2) et large (3-0) sur l’Ethiopie ont balisé définitivement le chemin des quarts de finale pour Ibrahima Diaw et ses deux coéquipiers à savoir Amidou Sow et Mouhamed Guèye.

Pour rappel, les tableaux par équipes prennent fin samedi prochain. Ils seront suivis dans la foulée des catégories en doubles et en individuels. Tous ces tableaux sont directement qualificatifs pour Tokyo 2020. Il suffit juste de finir premier dans chaque catégorie donnée pour avoir le sésame de l’Olympe nippon.

Record