Avec un déficit budgétaire de plus de 200 millions FCFA, la Ligue Pro risque de connaître sa première année blanche après 10 ans d’existence. Pour sauver la situation, le bureau de l’instance compte saisir la FSF, à travers son président Augustin Senghor. Cette décision a été prise hier, lors de la réunion tenue au siège de ladite Ligue.

Dans la tourmente, la Ligue sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) ne sait plus où donner de la tête pour trouver des fonds pouvant lui permettre de démarrer le championnat de la saison 2019-2020. Hier, lors de la réunion de son bureau élargi aux membres des commissions, tous les points inscrits à l’ordre du jour n’ont pas été abordés. La situation financière étant sur toutes les lèvres, les responsables du football professionnel ont finalement jugé nécessaire d’envoyer un courrier à la tutelle.

Ils ont unanimement reconnu que l’instance avait un déficit budgétaire de 200 millions de FCFA. Et, s’ils n’y prennent pas garde, les équipes vont foncer tout droit vers une année sabbatique. Toutefois, dans la recherche de solutions, il a été convenu d’envoyer une demande d’audience au président de la FSF, Me Augustin Senghor, afin qu’il tente de décanter la situation plus qu’alarmante de la Ligue Pro. Ce qui permettrait de régler le minimum pour que les clubs voient la lueur du bout du tunnel.

Dans l’ordre du jour, la préparation et le démarrage du championnat national étaient bien inscrits au 3ème point. Tout comme l’Assemblée générale ordinaire annuelle. Tout comme l’Assemblée générale ordinaire annuelle. Finalement, aucune date n’a été arrêtée pour ces deux points. Dans les plénières, en lieu et place de ces deux points, c’est l’asphyxie financière dont ont été victimes les clubs qui est revenue. Longtemps à la rescousse de l’instance qu’il dirige lui-même, Saër Seck met souvent la main à la poche pour régler les urgences. D’après les indiscrétions, la Ligue Pro doit environ 100 millions FCFA à son patron. Et, aujourd’hui, celui-ci compte naturellement rentrer dans ses fonds pour pouvoir à son tour solder ses comptes. Les billes que Saër Seck met à la disposition de la Ligue entreraient dans le cadre du fonctionnement de l’instance, notamment le paiement des émoluments des arbitres, la prise en charge du personnel et même le fonctionnement de la structure. Aujourd’hui, face au déficit de partenaires, la Ligue Pro tangue.

Cette situation ne peut pas perdurer d’autant plus que les clubs ne seraient pas disposés à s’engager dans une saison où, il est clair qu’ils auront du mal à joindre les deux bouts. Parmi ceux qui ont pris part à la réunion, seul Aziz Guèye, le président de l’Union Sportive de Ouakam (Ligue 2) serait prêt à engager son équipe dans ces conditions. Ses collègues et autres mandataires ont clairement affiché leur détermination à ne pas aller dans des joutes dont le coût financier serait énorme.

