Après sa brillante participation en coupe du monde juniors (eliminé en quart de finale pour son premier mondial), le sélectionneur national des moins de 20 ans, Youssouph Dabo revient sur cette phase importante de sa jeune carrière dans une interview accordée à la rédaction de wiwsport.com. Le technicien sénégalais a également évoqué l’objectif du Sénégal lors ses jeux africains qui se joue actuellement au Maroc où le pays de la teranga est cité parmi les grands favoris de ce tournoi.

Entretien

Pour sa première participation le technicien sénégalais se réjouit du parcours de l’équipe « A l’exception de quatre joueurs (NDLR Souleymane Aw, Ousseynou Cavin Diagne, Ousseynou Niang et Ibrahima Niane) qui avaient participé à la dernière Coupe du Monde ( NDLR Corée du Sud), le reste de groupe venait de découvrir la compétition. C’était une expérience enrichissante avec des aspects positifs de part et d’autre. Je pense que nous avons montré de bonne image du Sénégal ».

« Ils ne sont même pas capable de dire la part du mental dans le sport du haut niveau »

Si certains insistent sur le fait que le mental est le maillon faible des équipes nationales du Sénégal Youssouph Dabo, lui, par contre estime que c’est un faux débat.

« Je pense que les gens qui parlent de mental des équipes sénégalaises manquent d’argument. Beaucoup ne sont même pas capable de dire la part du mental dans le sport du haut niveau. On travail sur le développement personnel pour mieux structurer les choses. Par exemple contre la Corée du Sud en quart de finale, l’adversaire égalise en fin temps. On peut dire que c’est un manque de concentration. Alors la Corée marque à la 96e minute et on remet les pendules à l’heure à la dernière minute (120+1). Et on a toujours pas de mental (soupire) c’est du n’importe quoi. C’est juste une analyse simpliste. Dans la réalité ceux qui parlent de mental ne sont pas en mesure de vous dire c’est quoi le mental ».

Au retour du mondial, sa satisfaction, aujourd’hui, réside dans le fait d’avoir permis à une palette de jeune footballeur à découvrir les championnats européennes juste après le mondial. A l’image de Dialy Kobaly Ndiaye, Souleymane Djimou Cissé, Amadou Sagna mais également des jeunes comme Moussa Ndiaye et Dion Lopy qui sont annoncés dans les plus grands championnats d’Europe. « Je suis très content de ces joueurs. Cela fait plus d’1 an qu’on travail ensemble. je pense qu’ils méritent d’aller plus loin. »

Youssouph Dabo poursuit désormais son bonhomme de chemin avec la sélection U20. Engagé à défendre les couleurs de la nation au Maroc à l’occasion de la 12 édition des jeux africains, Dabo affirme que l’équipe y sera pour découvrir.

Découvrez l’intégralité de l’interview

