Arès Le Syndicat mondial des joueurs (FIFpro) qui avait tiré la sonnette d’alarme sur la cadence infernale imposée à Sadio Mané, c’est au tour d’un ancien joueur de Manchester United et de Tottenham, Garth Crooks, de mettre en garde Jurgen Klopp, quant à une eventuelle blessure du Sénégalais déjà en forme, malgré un été chargé avec le Sénégal qu’il a réussi à conduire jusqu’en finale de la Can.

Pour le consultant de la chaine Bbc, le coach allemand doit gérer avec beaucoup de prudence son Lion pour éviter des blessures. «Jürgen Klopp doit faire très attention à ne pas exagérer avec Mané», crache-t-il.

Et de poursuivre : «l’international sénégalais était à nouveau au sommet de sa forme, après un été intense avec la Can. Bien qu’il n’a pas bénéficié de suffisamment de vacances pour bien récupérer, il avait l’air (samedi) plus en forme et en meilleure forme que quiconque sur le terrain contre Southampton. S’il le fait et perd le joueur en raison d’une blessure, il pourrait le regretter». Le risque de blessure musculaire chez les footballeurs est plus élevé quand il y a moins de six jours de repos entre deux matchs, selon plusieurs études scientifiques. Sadio Mané a disputé 70 matchs et parcouru 100.000 kilomètres pour représenter les Lions, sans bénéficier d’un congé de mi-saison.

source : Les échos