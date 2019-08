Les Lions se sont bien illustrés ce weekend malgré la fatigue qui semble traîner en eux en ce début de saison. En Premier League, comme en Ligue 1, les joueurs sénégalais ont lancé leur nouvelle campagne avec des buts sensationnels.

Sadio Mané a éblouit la Premier League ce samedi avec son but exceptionnel. En ouvrant le score sur la pelouse de son ancien club, Southampton, le numéro 10 de Jürgen Klopp a mis d’accord tout le monde encore une fois. Trois jours après son doublé en finale de la Super-Coupe d’Europe face à Chelsea, l’attaquant des Lions a montré la voie aux siens ce weekend pour s’imposer alors que leur adversaire direct, City allait concédé le nul à domicile face à Tottenham (2-2). Pour sa première titularisation de la saison en championnat, il ouvre ainsi son compteur, lui qui avait terminé co-meilleur buteur la saison dernière avec 22 buts. A Watford, Ismaïla Sarr n’a pas encore fait ses débuts, alors que les Hornets perdaient leur deuxième match après autant de journées.

En France, Habib Diallo a mis à jour son compteur but. Buteur lors de la première journée face à Strasbourg, le buteur messin a inscrit un doublé ce weekend face à Monaco, alors que les Grenats s’imposaient sur le fil (3-0). Deuxième meilleur buteur la saison dernière en Ligue 2 derrière Gaëtan Charbonnier avec 26 réalisations, Habib Diallo est après deux journées, co-meilleur buteur avec 3 buts à égalité avec Memphis Depay et Moussa Dembélé (Lyon). Avec ces performances, Diallo et les promus se hissent à la 4ème place du tableau derrière Lyon, Nice et Rennes.

Deux semaines après leur face à face au Trophée des Champions, Rennes Paris Saint-Germain se retrouvaient ce weekend pour le compte de la deuxième journée du championnat. Affaiblis par les départs de quelques de ses cadres : Benjamin André, Ramy Bensebaini et Ismaïla Sarr, les Bretons avaient une tâche qui s’annonçait compliquée face à l’ogre parisien. Mais avec Mbaye Niang, Rennes a réussi le coup du weekend en s’imposant au Roazhon Park. Auteur du but égalisateur des rennais après l’ouverture du score de Cavani, Mbaye Niang a porté la formation de Julien Stéphane à la victoire qui place le Stade de Rennes à la troisième marche du podium.

En Turquie, Papiss Demba Cissé n’a pas attendu trop longtemps pour marquer son premier but de la saison. A l’ouverture du championnat ce weekend dernier, le buteur sénégalais a inscrit le seul victorieux d’Alanyaspor sur Kayserispor. Troisième meilleur buteur la saison dernière, Cissé a crucifié l’adversaire à quatre minutes du terme de la rencontre. Âgé de 34 ans, l’attaquant sénégalais est toujours ce buteur né sur qui son équipe peut compter, et Alanyaspor ne dira pas le contraire.

