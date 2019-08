En marge du Trophée The Best FIFA, le Prix Puskas, qui sacre le plus beau but de l’année est aussi en jeu. Et cette fois, à côté du superbe but de Messi face au Bétis Séville, on entendait aussi la nomination du bijou de Sadio Mané à l’Allianz Arena face au Bayern, en match retour des quart de finale de la Ligue des Champions. Mais sur les 10 buts retenus, il n’y a pas l’ombre de ce but de l’attaquant sénégalais, interpelle Sénégal7.

Quelques jours après avoir été, à la surprise générale, zappé dans les trois finalistes du Trophée Meilleur Joueur UEFA de l’année, Sadio Mané est encore absent dans une nomination où presque tout le monde l’y attendait. Auteur de superbes buts lors la saison dernière, Mané avait retenu l’attention particulièrement avec son but contre le Bayern de Munich en 1/4 de finale retour. Le numéro 10 des Reds avait ouvert le score en se jouant de la défense bavaroise, Nueur en premier lieu avant d’envoyer le cuir au fond des filets, de très loin.

🚨 #PUSKAS AWARD 🚨 The ten candidates have been revealed 👀 Vote now 🗳️👇 — FIFA.com (@FIFAcom) August 19, 2019

Une absence qui interpelle beaucoup de monde, vu l’ampleur et la référence qu’avait ce but. Mais au regard des buts sélectionnés, le football confirme sa beauté et fait place à toute sorte de touche. Des merveilles qui ont sans doute le mérite de voler la vedette au bijou de Mané.

Mane's first goal vs Bayern is so underratedpic.twitter.com/yycpkkV6wV — Upxsh (@Virgilxnte) July 16, 2019

