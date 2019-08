La commission d’éthique de la Fédération guinéenne de football a sévi à l’encontre de Paul Put, l’ex-sélectionneur radié à vie, et d’Amadou Diaby, ex-n°2 de la Fédé suspendu cinq ans.

La commission d’éthique de la Fédération guinéenne de football n’a pas fait de détails. Réunie vendredi, la commission a décidé de sévir à l’encontre du numéro 2 de la Fédération, Amadou Diaby, et de l’ancien sélectionneur Paul Put. Le premier nommé, accusé par le second de percevoir 10% de son salaire, a été reconnu coupable de corruption et suspendu de toute activité liée au football en Guinée pendant sept ans dont cinq ferme. Suspendu à titre conservatoire fin juillet, l’intéressé devra également s’acquitter d’une amende de 25.000 euros.

Quant à Paul Put, accusé d’avoir racketté des membres de son staff technique et d’avoir incité ses joueurs à la grève pendant la CAN 2019, le technicien belge est radié en effet de toute activité liée au football en Guinée. Lui aussi devra passer à la caisse : la commission l’a condamné au paiement d’une amende de 100. 000 euros.

Sports.orange