Depuis son accession au trône, il est difficile voire impossible de deviner le prochain adversaire de Xaragne Lô et selon certains experts et amateurs de la lutte, le nouveau Roi des arènes ne peut éviter Bombardier, Balla Gaye et Tapha Tine, des VIP que Père Birahim déconseille à Modou Lo.

Et pour proposer une alternative au Rock des Parcelles Assainies, Père Birahim lui conseille d’affronter Ama Baldé et de se méfier des autres géants. Dans cette vidéo de luttetv, on entend le coach de l’écurie Xam Sa Cossan mettre en garde Xaragne Lo.

Wiwsport.com