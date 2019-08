Titulaire en attaque, Sadio Mané vient d’égaliser pour Liverpool, qui était mené 1 à 0 par les Blues de Chelsea dans ce traditionnel rendez-vous de la Supercoupe de l’UEFA.

Liverpool relance son match (1-1) grâce à son numéro 10, Sadio Mané. L’espoir est de nouveau permis dans cette finale après l’égalisation de l’international sénégalais.

Première occasion et premier but pur Liverpool dans l’entame de cette seconde période. Firmino est déjà décisif puisqu’il est lancé dans la profondeur par une petite balle en cloche et devance la sortie de Kepa pour décaler Mané qui marque dans le but vide en deux temps.

Après une première période transparente, les Reds régalent par leur jeu et font de nombreux décalages grâce à Mané et Salah. L’apparition de Firmino a totalement changé la rencontre.

Mane makes it 1-1 🔴

The introduction of Roberto Firmino works instantly as he taps Fabinho's pass straight to Sadio Mane who fires home into an open net on the second attempt.

