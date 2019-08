Liverpool s’offre la Supercoupe d’Europe devant Chelsea à Istanbul et Sadio Mané s’est une fois encore illustré.

Mené à la pause grâce à un but d’Olivier Giroud, Liverpool a entamé la seconde période avec plus de mordant et de qualité. Jurgen Klopp a lancé Roberto Firmino, qui a métamorphosé le jeu des Reds. Son entrée a permis à Sadio Mané de rentrer plus dans l’histoire du football de son pays et du continent africain.

Le Sénégalais a égalisé pour Liverpool après un joli travail du Brésilien avant de s’offrir un doublé. Grâce à ces deux buts, Sadio Mané devient le premier Sénégalais buteur en Supercoupe d’Europe. Mieux, il devient le troisième africain buteur dans cette compétition après George Finidi et Frédéric Kanouté et surtout le meilleur buteur africain en supercoupe d’Europe.

Le Nigerian Finidi avait inscrit le deuxième but de l’Ajax lors de leur victoire 4-0 contre le Real Saragosse en Supercoupe d’Europe de 1996. Le Malien Frédéric Kanouté quant à lui, avait marqué le deuxième but du FC Seville lors de la victoire 3-0 face au FC Barcelone en Supercoupe d’Europe de 2006.

Ces buts de Sadio Mané sont d’une importance capitale puisque le sénégalais est en lice pour le Ballon d’Or 2019.

Afriquesports