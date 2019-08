Sadio Mané, auteur d’un doublé avec Liverpool lors de la Supercoupe d’Europe, ce mercredi soir, estime que son équipe mérite ce nouveau trophée.

Sadio Mané (attaquant de Liverpool, auteur d’un doublé et vainqueur de la Supercoupe d’Europe face à Chelsea, au micro de RMC Sport).

« Gagner des trophées c’est toujours incomparable. Je suis juste fier. C’est le mental qui a fait la différence aujourd’hui, même si ce n’était pas notre meilleur match. On a essayé avec tout ce qu’on pouvait et on a été récompensé. Maintenant, on a d’autres trophées à gagner encore, on va essayer d’y aller à fond. »

Source : L’équipe