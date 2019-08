Entre temps des rumeurs, mais elles sont devenues aujourd’hui des clameurs. C’est officiel, le successeur d’Hervé Renard est le bosniaque Vahid Halilhodžić.

En attendant l’annonce officielle de la Fédération Marocaine (FRMF) ce jeudi, les deux parties sont tombées d’accord pour collaborer. Après une rencontre ce mercredi à Rabat entre Fouzi Lekjaa et Vahid Halilhodžić, ce dernier a accepté diriger des Lions de l’Atlas.

Le nouveau sélectionneur du Maroc a pour objectif de qualifier la sélection pour le mondial 2022 au Qatar. Bien avant, une participation à la CAN 2021 au Cameroun. Il a pour avantage de connaître le football africain en général et marocain en particulier. Avec le Raja de Casablanca, il a gagné le championnat et la Ligue des Champions en 1997.

Comme sélectionneur, il a dirigé la Côte d’Ivoire (2010-2011) et l’Algérie en 2014.

Africatopsports