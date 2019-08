La Coupe d’Afrique des nations 2019 a été une bonne opportunité pour certains clubs de la Ligue égyptienne de football, qui ont trouvé des renforts chez les internationaux venus jouer la compétition.

Le Pyramids FC, engagé en Coupe de la CAF, a recruté le technicien français Sébastien Desabre, qui avait conduit les Cranes de l’Ouganda aux huitièmes de finale de la CAN. D’autres clubs ont préféré attirer des internationaux pour aller à la conquête des compétitions locales et internationales.

En plus de Desabre, le Pyramids FC a recruté l’international ougandais Lumala Abdou. D’autres internationaux ougandais, Allan Kyambadde (El Gouna), Khalid Aucho (Misr El Makassa), Emmanuel Okwi (Ittihad Alexandrie) et Taddeo Lwanga (Tanta FC) ont rejoint la ligue majeure d’Egypte. Les Cranes ont été l’une des révélations majeures de la CAN 2019, qui s’est déroulée du 21 juin au 19 juillet en Egypte.

Le Kényan John Avire et le Bissau-Guinéen Piqueti Djassi ont rejoint respectivement Ismaily SC et le Tanta FC, deux clubs évoluant dans l’élite égyptienne.

APS