Les lions du foot de plage ont raté leur entrée en lice lors de cette compétition. Ils ont perdu leur rencontre les opposant au Portugal, le pays hôte.

L’adversaire était plus fort que les lions. Le Portugal a commencé l’offensive dés la 3e minute en marquant le premier but signé Nuno Belchio. Déterminés à défendre leur titre, les portugais vont quadrupler la mise avant les dix premières minutes. Menés 4-0, Lansana Diassy va limiter les dégâts à la 10e minute en inscrivant le seul but sénégalais.

Six fois champion de cette compétition, l’adversaire du jour va refroidir les ardeurs du Sénégal en marquant son 5e but des secondes aprés. Dés lors, on assiste à un festival de buts. Les lions auraient pu inscrire un 2e but si Raoul Mendy n’avait pas manqué un penalty à la 29e minute.

Le Portugal domine ainsi largement le Sénégal ( 7-1). Le Mundialo prendra fin le 15 août, les lions feront face à l’Espagne et le Japon pour leurs prochaines sorties.

