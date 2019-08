Arrivé il y a un an du Sénégal, Arial Mendy, formé à l’académie Diambars, semble prendre toujours plus d’importance au sein de l’effectif du RC Lens. Son temps de jeu a augmenté en fin de saison dernière et en l’absence de Vitor Costa blessé, il s’est illustré lors des 2 derniers matches. Mais il sent qu’il a encore du pain sur la planche.

Arial Mendy, quel regard portez-vous sur votre match nul 1-1 à Clermont ?

On a rencontré une belle équipe qui jouait bien en possession. Nous nous sommes bien battus pour revenir au score. Nous avons pris un bon point. Chacun a eu son temps fort dans le match. Nous avons bien débuté puis nous avons été moins bien. Ensuite, nous avons bien fini.

Vous vous êtes illustré dès l’entame avec une lourde frappe sur le poteau…

Je visais la lucarne mais elle a touché le poteau. Je me suis dit que je n’avais pas la chance avec moi ce samedi. J’ai fait ce qu’il fallait, après je n’ai pas l’habitude de faire des gestes d’attaquant mais je vais m’entraîner pour les prochaines fois !

« Je me suis amélioré dans le placement mais j’ai encore du travail »

Depuis la fin de saison dernière, on observe une certaine qualité de centre de votre part et votre temps de jeu augmente. Où en êtes-vous de votre progression ?

Les centres, je répète ça chaque jour à l’entraînement avec le coach. Je dois m’améliorer dans ce domaine et défensivement. C’est bien que je progresse. J’ai encore beaucoup de choses à améliorer. Je dois me concentrer sur ce que je fais et être présent pour aider l’équipe. Je dois encore progresser défensivement comme offensivement. Je me suis amélioré dans le placement depuis la saison dernière, mais j’ai quand même encore du travail.

Vitor Costa a débuté la saison en tant que titulaire, Massadio Haïdara est revenu de vacances et se prépare… Pensez-vous pouvoir tirer votre épingle du jeu face à cette concurrence ?

C’est ça qui va me faire progresser. Être avec Massadio Haïdara et Vitor Costa, ce sera une bonne chose. Je vais progresser plus vite et ils vont m’aider à atteindre mes objectifs.

Lensois.com