Le Président de la Fédération Sénégalaise de Taekwondo, Balla Dièye vient d’être nommé membre du Comité en Charge de la Haute Compétition (Games Committee) à l’instance mondiale du Taekwondo. Une première dans l’histoire pour un Sénégalais. Joint par la rédaction de wiwsport.com, le Président Dièye a réagi à cette nomination.

La nouvelle vient de tomber, le Président de la Fédération Sénégalaise de Taekwondo, Balla Dièye a été nommé membre de la Fédération Internationale de Taekwondo, en tant que membre du Comité en Charge de la Haute Compétition (Games Committee). Arrivé à la tête de l’instance nationale de la discipline depuis quelques mois, il fait ainsi son entrée au sommet de ce sport qu’il a depuis des années maintenant prôné. Une nomination qui réjouit Balla Dièye, et il l’a bien fait savoir à la rédaction.

« Je suis très content de la nomination par le président du World TAEKWONDO. Je n’ai pas les mots je remercie la famille du TAEKWONDO, les anciens, l’équipe fédérale, les ligues et clubs car c’est eux ma force pour donner toujours le meilleur de moi . Je remercie le CNOSS et aussi le ministère des sports d’être toujours présents.

En tout cas je vais me battre encore plus pour bien représenter le Sénégal à la fédération mondiale de TAEKWONDO. Merci. Merci beaucoup super content.« , se réjouit-il.

Double médaillé de bronze aux Championnats du Monde de 2009 et de 2013 dans la catégorie des 68 Kgs, Balla Dièye porte l’image du Taekwondo sénégalais. Aux Championnats d’Afrique de Taekwondo, il remporte la médaille d’or dans la catégorie des moins de 62 kg en 2001 et dans la catégorie des moins de 68 kg en 2009 et la médaille d’argent dans la catégorie des moins de 68 kg en 2012. Il est aussi médaillé d’argent aux Jeux africains de 2015 dans la catégorie des moins de 68 kg et médaillé de bronze en moins de 67 kg à l’Universiade d’été de 2005.

Balla Dièye fait aussi partie du collectif des Champions de la Paix de Peace and Sport. Ce collectif de plus de 100 sportifs de haut niveau engagés personnellement en faveur du mouvement de la paix par le sport constitue un des piliers fondamentaux de Peace and Sport. Il s’engage donc au sein du CNOSS et des instances sportives francophones et Africaines afin de développer la pratique sportive en Afrique de l’Ouest.

