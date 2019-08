On l’annonçait depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. La pépite sénégalaise, Ismaila Sarr vient de s’engager avec le club anglais, Watford pour une durée de 5 ans c’est à dire jusqu’en 2024. Le montant du deal qui s’élève à 35 millions d’euros soit 22, 9 milliards de nos, fait de lui le deuxième sénégalais le plus cher de l’histoire derrière la star de Liverpool Sadio Mané.

Le natif de Saint-Louis dépasse désormais Idrissa Gana Gueye, El Hadji Ousseynou Diouf et Baye Oumar Niass. Coté Rennais, cette opération, si elle dépeuple un peu plus le secteur offensif des pensionnaires du Roazhon Park, permet aux Bretons d’encaisser un chèque conséquent, estimé à environ 35 M€ bonus inclus. Il s’agirait de l’un des plus gros transferts sortants de l’histoire du club. De quoi trouver un successeur à l’ancien Messin d’ici le 2 septembre. Il quitte ainsi la France après 3 ans en Ligue 1 avec une Coupe de France et une qualification en huitième de finale de l’Europa Ligue.

1-Sadio Mané de Southampton à Liverpool ( 26, 8 milliards FCFA ) 2- Ismaila Sarr de Rennes à Watford (22,9 milliards FCFA ) 3-Idrissa Gana d’Everton au PSG (20,9 milliards FCFA ) 4- El hadji Diouf de Lens à Liverpool (12, 1 milliards FCFA) 5- Baye Oumar Niasse de Lokomotiv Moscou à Everton (11, 8 milliards FCFA) 6-Ismaila Sarr de Metz à Rennes (11, 1 milliards FCFA) 7- Demba Ba de Newcastle à Chelsea (9, 8 milliards FCFA ) 8- Moussa Sow de Fenerbahce à Alhi (8, 5 milliards FCFA) 9-Mbaye Diagne de Kasimpasa à Galatasaray (8,5 milliards FCFA) 10- Papiss Demba Cissé (7,8 milliards FCFA)

