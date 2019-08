Ismaila Sarr vient de signer un contrat de 5 ans avec Watford. L’attaquant sénégalais a fait donc son choix et découvre la Premier League pour la première fois.

Né au Sénégal, Ismaila Sarr est passé par Génération Foot avant de rejoindre le FC Metz en France. Après une saison, il s’engage avec le stade Rennais. Un club qui l’a servi de vitrine pour avoir attiré l’attention des grandes équipes comme Arsenal, Dortmund, ect.

Le jeune joueur sénégalais vient de découvrir la Premier League, un championnat de rêve explique t-il après juste sa signature de contrat. Il affirme donc son sentiment de satisfaction à travers le site du club et se retrouve dans ce championnat par son intensité et la rapidité du jeu.

«C’est un réel plaisir de rejoindre ce club. C’était mon rêve de jouer en Angleterre et je suis vraiment excité d’être ici et d’avoir signé à Watford. Cela faisait de nombreuses années que nous rêvions de jouer dans ce pays à cause de l’intensité et de la rapidité du jeu. C’est ma façon de jouer, donc c’est parfait pour moi. « , affirme Ismaila Sarr

