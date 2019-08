C’est désormais officiel, Ismaïla Sarr rejoint enfin Watford après plus semaines de négociations entre Rennes et les Hornets. Le club anglais l’a annoncé sur son compte twitter visité en exclusivité par Wiwsport.

C’est chose faite ! Quelques heures avant la fermeture officielle du marché des transfert en Angleterre, l’ailier sénégalais a finalement rejoint les Hornets de Watford pour un transfert estimé à 30 millions d’euros (+ 5 millions d’euros de bonus). Pour un deal qui aura connu tout un suspens, les bretons ont cédé leur ailier qui a signé un contrat de 5 ans.

Ismaïla Sarr détient ainsi à ce jour, le record de transfert du club anglais, il devient le joueur le plus cher de l’histoire de Watford. Il enfilera le numéro 23 au dos et fera le plus grand bonheur des supporters des Hornets qui réclamaient sa signature.

You asked, we delivered… Five-year deal ✅

Club record fee ✅

Squad number 23 ✅#AnnounceSarr — Watford Football Club (@WatfordFC) August 8, 2019

Alors qu’il était annoncé s’éloigner de Watford, Sarr a finalement rejoint les Hornets qui ne joueront pas pour autant les compétitions européennes à l’image du Stade Rennais. Mais sûrement, le joueur de 21 ans avait besoin d’un nouveau challenge dans sa jeune carrière de footballeur.

Are you happy to be here, @izosarr? 🇸🇳 pic.twitter.com/Ut4S6dIbSi — Watford Football Club (@WatfordFC) August 8, 2019

