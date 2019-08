Sadio Mané a rejoint Liverpool lundi après une courte vacance passée au Sénégal. La star des Lions peut s’offrir un record légendaire s’il joue vendredi contre Norwich.

Sadio Mané a connu deux saisons consécutives sans repos. Finaliste de la ligue des champions en 2018, il a été leader du Sénégal en Coupe du monde de la Russie. Après quelques semaines, il enchaîne avec une saison record remportant la ligue des champions la saison dernière. Ensuite, le co-meilleur buteur de la Premier League retrouve le Sénégal à la CAN 2019 où il a échoué en finale. C’est donc normal qu’il rejoigne tard Liverpool en ce début de la saison.

Absent face à Manchester City dimanche en Community Shield, Sadio Mané a repris les entraînements lundi. Le Sénégalais espère disputer quelques minutes vendredi contre Norwich en ouverture de la Premier League. Et en cas, d’un but, Mané fera tomber un record vieux de 24 ans. S’il réussit à marquer un but contre Norwich, il égalera le record établi par Teddy Sheringham il y a 24 ans. L’ancien international anglais avait inscrit de buts dans quatre matchs d’ouverture consécutifs de la Premier League.

Sadio Mané a réussi à marquer un but dans chacun de ses trois derniers matches d’ouverture de Premier League. Il a marqué contre Arsenal, Watford et West Ham. S’il réussit à marquer contre Norwich, il égalera Sheringham. L’ancien attaquant de Tottenham et de Manchester United est le seul joueur à avoir réalisé cet exploit pendant quatre ans, mais Sadio Mané pourrait avoir la chance de l’égaler.Reste à savoir si Jurgen Klopp l’alignera en raison de sa forme physique.