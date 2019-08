Actuellement en moments de froid avec son club, les Girondins de Bordeaux, le milieu de terrain international sénégalais, Younousse Sankharé pourrait atterrir en Espagne, si on en croit Foot Mercato.

Comme annoncé ces derniers heures, les Girondins de Bordeaux et Leganés seraient sur le point de trouver un accord concernant le dossier du milieu de terrain Sankharé. Les deux clubs auraient eu des négociations avancées et seraient proches au dénouement du deal, ne manque plus qu’un accord avec le joueur désormais, rapporte As.

Le transfert de l’ancien parisien devrait coûter au club espagnol (13ème de Liga la saison dernière) entre 3 et 5 millions d’euros. Leganés souhaiterait finaliser le dossier avant la reprise du championnat (contre Osasuna, le 17 août). Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec Bordeaux, Younousse Sankharé a également été suivi par Cardiff et Alavés.

wiwsport.com