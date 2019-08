L’équipe de Génération Foot, engagée en Ligue africaine des champions, va quitter Dakar ce jeudi matin pour Monrovia, la capitale du Liberia où elle jouera dimanche contre LPRC Oilers du Liberia, a annoncé à l’APS, son directeur de la communication, Talla Fall.

« Nous allons déplacer 36 personnes et notre émissaire Saliou Diop, chargé de la logistique, est déjà sur place », a assuré le responsable du club champion du Sénégal en titre. En plus de l’envoi d’un émissaire, Génération Foot ne sera pas en terrain inconnu, puisque l’ossature de l’équipe nationale locale ayant éliminé le Liberia samedi dernier est constituée de ses joueurs.

En plus du gardien, Pape Seydou Ndiaye, les défenseurs centraux Djibril Thialaw Diop et Youssou Diagne, l’arrière gauche Khadim Diaw et Jean Louis Barthélémy Diouf ont été du voyage de Liberia pour la manche aller du premier tour des éliminatoires du CHAN 2020. Au match retour, ces cinq joueurs avaient été titularisés. L’arrière gauche Diaw par exemple était à l’origine du centre transformé par Jean Louis Barthélémy Diouf pour l’ouverture du score au stade Léopold Sédar Senghor.

Par ailleurs, au sujet de la manche retour en Ligue africaine des champions, Génération Foot a jeté son dévolu sur le stade Lat Dior de Thiès, a confirmé le responsable de la communication. « D’ailleurs, le président du club, Mady Touré et le responsable de la logistique, avant le déplacement sur Monrovia, étaient allés à Thiès dimanche dernier », a ajouté M. Fall.

« Nous allons voir avec nos techniciens dans quelle mesure nous pouvons améliorer l’existant », a-t-il dit. Un émissaire de la Confédération africaine de football avait visité du 1er au 4 août, entre autres infrastructures, le stade Lat Dior pour les besoins de son homologation définitive.

Le président de Génération Foot avait menacé de déclarer forfait en Ligue africaine des champions s’il ne pouvait pas recevoir sur cette aire de jeu.

