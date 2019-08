Le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a animé hier matin une conférence de presse au niveau de la salle des conférences de son ministère, à Alger. L’occasion pour lui de revenir sur les propos qu’il a tenus dernièrement au sujet de l’organisation de la CAN 2021 par l’Algérie à la place du Cameroun.

Des propos qui ont créé la polémique au Cameroun. À cet effet, Bernaoui reste ferme, insistant sur le fait que la CAF a bien sollicité la FAF pour voir si l’Algérie pouvait remplacer le Cameroun au cas où ce dernier n’arriverait pas à assumer l’organisation de ce tournoi continental. «La FAF n’a rien apaisé, puisqu’à la base, il n’y a pas de polémique sur ce que j’ai dit. Oui, je le redis, il a été demandé à l’Algérie si elle pouvait organiser la CAN 2021. On a eu le feu vert des autorités et on a transmis cela à la FAF, qui a de son côté informé la CAF. On souhaite vraiment que le Cameroun organise cette CAN mais dans le cas contraire, l’Algérie sera prête. Notre pays est la grande maison des Africains. Tout le monde est le bienvenu».

«On peut organiser cette CAN sans attendre la réception des nouveaux stades»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports estime qu’il est tout à fait normal que la CAF se prépare à toutes les éventualités. «Vous savez, la CAF ou même la FIFA pour la Coupe du Monde doivent avoir des plans B, C ou D pour parer à toutes les éventualités. Après, il n’est pas sûr qu’ils les utilisent. Ce qui est sûr, c’est que l’Algérie a les moyens d’organiser cette CAN sans même attendre la réception des quatre nouveaux stades qui sont actuellement en construction. Ça sera l’occasion pour réhabiliter nos stades actuels et remettre le gazon naturel dans certaines enceintes.»

«J’ai eu le ministre des Sports camerounais et on s’est expliqué»

La grosse polémique qu’a engendrée la déclaration de Raouf Bernaoui a obligé son homologue camerounais à prendre le téléphone et à l’appeler pour éclaircir la situation. «J’ai eu mon homologue camerounais au téléphone. C’est un ami en plus. On s’est expliqué et je l’ai rassuré en lui disant que mes propos avaient été déformés. Je lui ai dit qu’il ne fallait pas se fier aux réseaux sociaux. Heureusement, la déclaration est là et on peut l’écouter.»

«Les stades du 20-Août et Bologhine seront fermés après la réception des nouveaux stades»

Une nouvelle fois, Raouf Salim Bernaoui a indiqué que certains stades, désormais vétustes, vont être prochainement fermés après la réception des nouveaux stades. «Je le redis, il n’y aura plus de stades du 20-Août et de Bologhine après l’ouverture des nouveaux stades de Baraki et Douéra. Les clubs d’Alger, ce sont de grands clubs et méritent de jouer dans de grands stades en gazon naturel.»

Le buteur