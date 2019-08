Les championnats nationaux de Taekwondo se sont déroulés ce weekend à Thiès pour vulgariser ce sport dans la région de Thiès. L’occasion de clôturer la saison 2018/2019 en beauté et de refaire le classement final.

Pour cette édition, la Fédération sénégalaise de Taekwondo dirigée par Balla Dieye a mis la barre très haute en instaurant une plateforme de norme internationale qui selon le président Dieye permet aux arbitres et aux athlètes de se familiariser de ce qui se passe au niveau mondial.

Au menu, 300 combattants inscrits dans les 64 catégories (juniors seniors en hommes comme en dames ) se sont donnés rendez-vous à Thiès dont « Kyorugi »(combat) mais également en « poopsea (formes) qui procure pas mal de bon résultats dans les championnats du monde et d’Afrique.

Par mesure de prudences, aucun des athlètes qualifiés à disputer la phase finale des jeux africains prévus du 19 au 31 août prochain au Maroc n’ont pas été au combat. »Depuis presque 6 mois l’équipe nationale est en regroupement. Nous avons juger nécessaire de les mettre au repos. Déjà ils sont premières dans toutes catégories parce qu’ils ont eu à faire beaucoup de tests avant d’être sélectionnable pour les jeux africains. L’importance est d’aller chercher les point qui sont aux jeux africains. », précise Balla Dieye.

Avec la participation de 12 Ligues (Dakar, Kolda, Tambacounda, Louga, Diourbel, Thies, Fatick, Matam, Diourbel, Ziguinchor, Saint-Louis) le niveau a été rehaussé notamment dans la catégorie jeune ou les talents issus des régions de Tamba et de Diourbel ont éblouit le public.

Jeux olympiques de la Jeunesse c’est maintenant !

A moins de 3 ans des Jeux Olympiques, la FSTK est entrain de peaufiner la meilleur crème. « On essaye de planifier la petite catégorie par ce qu’on va organiser les Jeux Olympique de la jeunesse en 2020 à Dakar. On a déjà fait la détection et on continuer à lancer cette catégorie jeune afin d’avoir les meilleurs », rassure le président.

Pour rappel, Les 8 compétitions qualificatives à ces championnats sont entre autre la Coupe de ambassadeur de Corée , le trophée du président de la fédération, le trophée des championnats et les différents championnats régionaux.

