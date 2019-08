Le Stade de Reims a consenti à de réels efforts économiques pour accepter l’offre du Stade Rennais concernant Edouard Mendy (27 ans). Des efforts dûs notamment aux envies de départ de l’international sénégalais.

Comme annoncé par Olivier Létang hier après le Trophée des Champions face au PSG (1-2), Edouard Mendy (Stade de Reims, 27 ans) va bel et bien rejoindre le Stade Rennais. Reims et Rennes ont trouvé un accord pour le transfert du portier sénégalais.

Reims a fait un cadeau à Rennes

Confirmant l’information, Jean-Pierre Caillot assure aussi que les Bretons ont fait une belle affaire financière : « On a trouvé un tarif qui convient à Olivier Létang et à moi. Après, il est content car il paie moins que ce qu’il avait imaginé et nous toucherons moins qu’imaginé également. Au-delà de l’argent, c’est surtout le fait qu’Edouard ne s’inscrivait pas dans la durée avec nous et j’ai besoin de joueurs qui s’inscrivent à 100% dans l’aventure », a justifié le dirigeant dans L’Union.

Rajkovic recruté par sécurité en amont

Jean-Pierre Caillot a également expliqué la signature par anticipation de Perdrag Rajkovic (Maccabi Tel Aviv) par l’état d’esprit de Mendy : « Il était fortement sollicité et on ne voulait pas se retrouver, le 31 août, avec une offre qui ne se refuse pas et avec un gardien qui n’avait plus la tête au Stade de Reims. Après avoir négocié avec un certain nombre de clubs, on est tombé d’accord avec Rennes ». Selon « L’Equipe », l’accord porterait sur un transfert à 4 M€ avec un pourcentage à la revente, très loin des 10 M€ initialement espérés.

