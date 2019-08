Champion d’Afrique avec la sélection algérienne depuis quelques semaines, Riyad Mahrez n’a pas pu jouer avec Manchester City, ce dimanche lors de la Community Shield, face à Liverpool. Alors qu’on croirait à une absence due à la fatigue, Pep Guardiola a révélé que Mahrez était laissé au repos pour ne prendre de risque avec le test d’antidopage, nous apprend BBC.

Prudence est mère de sûreté. Manchester City et Pep Guardiola ont donné essence à cette maxime avec Riyad Mahrez dimanche à l’occasion du Community Shield remporté par les Citizens face à Liverpool (1-1, 5 t.a.b. à 4). Après le match, le coach catalan a révélé que le récent champion d’Afrique avec l’Algérie était déjà motivé pour jouer face aux Reds, et ce, deux semaines à peine après la finale de la CAN.

Mais, le technicien espagnol a révélé les vraies raisons de l’absence de Riyad Mahrez, et ce n’est pas loin d’être étonnantes. « Riyad m’a appelé et dit : ‘Je veux jouer contre Liverpool’. Je lui ai répondu : ‘Tu es plus que le bienvenu’. Mais nous ne savons pas ce qu’il avait pris… comme médicaments. Par conséquent, il existe un risque au contrôle antidopage parce que nos médecins ne savent pas exactement quels médicaments il avait pris », a ainsi avoué le coach catalan. Il s’agissait en l’occurrence d’un médicament utilisé pour soigner un problème à l’œil, indique le Daily Mail.

Bien que cela ne puisse prendre trop de temps à revoir le joueur algérien refouler les pelouses, cet incident interpelle plus d’eux, notamment la campagne de la sélection algérienne lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations qu’elle a remporté devant le Sénégal.

