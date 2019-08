Vainqueur de la Coupe du Sénégal devant l’US Gorée, Teungueth FC devait représenter le Sénégal à la Coupe CAF 2019-2020. Finalement le club de Rufisque a déclaré forfait pour faute de moyens d’après ses dirigeants. Le Président de Mbour Petite Coté crie au scandale.

Mbaye Diouf Dia pas séduit de la gestion des retombées de la dernière qualification de l’équipe en finale de la Coupe d’Afrique des Nations. »C’est l’une des raisons qui nous avait poussé à combattre cette fédération. On ne peut pas te confier le football d’un pays et toi tu te dis que seule la sélection première m’intéresse. Quand Tfc ou un autre part en compétition africaine, c’est le drapeau national, car ils représentent le Sénégal. On ne peut pas être la première nation africaine qui doit se battre pour avoir quatre équipes, on ne doit pas affaiblir l’une de ses représentants. Cela nous ramène 30 ans en arrière. Par manque de moyen, Tfc va déclarer forfait. Au niveau de la Caf, on dira que le Sénégal est la première nation africaine en football qui va présenter une seule équipe en coupe Caf. Ce qui est une honte pour nous, et je pense que la Fsf ne devait pas l’accepter. C’est le plus gros scandale que nous n’avons jamais vécu », a pesté le président de Mbour Petite Côte (MPC) dans une interview avec wiwsport.com.

Il poursuit « Si on n’aurait accompagné Tfc et Génération foot, ils n’auraient pas déclaré forfait. Si on continue comme ça, il n’y aura plus d’équipe sénégalaise en compétition africaine. Le président veut un audit complète de tout ce qui s’est passé à partir de cette Can, Il faut ajouter la Can passée, la Coupe du Monde et cette Can, ça au moins c’est 11 milliards qui sont sortis, c’est de l’argent » a déclaré le chargé de la Petite catégorie à la Fédération de football.

wiwsport.com