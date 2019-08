Le combat Eumeu Sène-Modou Lô se déplace sur le terrain judiciaire. Battu par K.O par le lutteur de Rock Energie, le leader de Tay Shinger annonce une plainte contre son ancien bras droit Bakhaw, annonce Luttetv.

Selon Les Échos, l’ex-roi des arènes va lui servir une citation directe pour calomnie et diffamation. Bakhaw avait attaqué Eumeu Sène en soutenant qu’il a perdu la couronne à cause de sa femme à qui il dit tout. « En plus, il avait changé lorsqu’il a battu Bombardier et décroché le titre de Roi des arènes », disait Bakhaw. Il devra s’expliquer, dans les jours à venir sur ces propos tenus dans Sunu Lamb.

Wiwsport.com