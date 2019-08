Le joueur de 54 ans a signé un contrat de cinq ans, qui débutera en septembre, et remplace le Marocain Nasser Larguet, qui a occupé le poste de directeur technique entre 2014 et début 2019.

Roberts a débuté sa carrière avec les Gallois des U16 et U18 avant de devenir l’entraîneur de Porthmadog en Premier League galloise en 1999. En 2007, il est devenu directeur des sélections galloises et entraîneur adjoint de Gary Speed, Chris Coleman, et de l’actuel sélectionneur Ryan Giggs.