Le trophée des Champions de cette année aurait pu confronter trois joueurs internationaux sénégalais. Avec deux Lions côté rennais, Mbaye Niang et Ismaïla Sarr auraient pu affronter le nouveau parisien, Idrissa Gana Guèye ce samedi pour la revanche des Champions de France sur les Bretons.

Le Stade Rennais, avec ses deux attaquants sénégalais Mbaye Niang et Ismaïla Sarr avait réussi l’exploit en dominant le PSG lors de la finale de la Coupe de France en avril dernier. Mais pour cette confrontation du trophée des Champions, Paris a à cœur de prendre une revanche sur le Stade de Rennes, affaibli par l’absence de ses cadres du dernier sacre. Pour ce choc, les deux internationaux sénégalais, Sarr et Niang, toujours en vacances d’après CAN manqueront à l’appel. Une lourde équation pour Julien Stéphane qui sait très bien l’impact de ces deux dans son équipe.

Du côté parisien, Idrissa Gana Guèye, devenu parisien depuis le début de cette semaine, ne prendra pas part logiquement à cette finale. Toujours en vacances lui aussi, l’ancien joueur d’Everton ne pourra pas soulever son premier trophée avec le PSG à moins d’une semaine de son arrivée. Mais ce duel de Lions sera sera remis pour seulement quelques semaines, puisque les deux formations devront se croiser le 18 août prochain, pour leur premier face-à-face en championnat, et espérons qu’ils seront tous au rendez-vous.

