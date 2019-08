En course pour les Ballons d’Or africain et mondial, Sadio Mané a un bilan qui plaide pour lui. Le numéro 10 de Liverpool, co-meilleur buteur de la Premier League, vainqueur de la C1 et vice-champion d’Afrique, est aussi le 3ème meilleur buteur de l’année 2019 avec 21 réalisations. Il n’est devancé que par Lionel Messi (33 buts) et Kylian Mbappé (26 buts), nous révèle Stades dans son édition du jour.