Le BCM a annoncé l’arrivée d’Hamady N’Diaye (2,13m pour 107 kg) au poste de pivot. Le ministre de la défense sénégalaise change donc de club avant la coupe du monde en Chine.

Hamady Ndiaye s’est imposé depuis son arrivée au Sidigas Avellino (5,5 points et 4,1 rebonds) en 2017 comme le meilleur contreur du championnat italien (1,8 en moyenne par match). Il compte aussi à son actif 33 matches NBA avec les Washington Wizards et les Sacramento Kings entre 2010 et 2014.

« Formé chez les Rutgers Scarlet Knights dans le New Jersey (NCAA), passé par l’Israël (Bnei Herzliya), l’Espagne (Malaga) mais aussi par la NBA (33 matchs à son actif avec les Wizards de Washington et les Kings de Sacramento entre 2010 et 2014), Hamady Ndiaye rejoint Erik McCree, Alain Koffi et Bangaly Fofana pour défendre la raquette gravelinoise », informe bebasket.

Il vient d’être sélectionneur par le nouveau entraîneur des lions du Sénégal Moustapha Gaye. Hamady Ndiaye fait partie des 24 joueurs appelés par le sélectionneur pour préparer la coupe du monde en Chine.

✅✅✅✅✅✅✅✅ Le @BCMBasket et @DLSI_Officiel sont heureux de vous dévoiler la venue de l'international 🇸🇳Hamady N'Diaye Meilleur contreur de Serie A (Italie) et de @BasketballCL en 2017/18 il va apporter toutes ses qualités défensives

📝👉 https://t.co/XIHov8PX3A#TousBCM pic.twitter.com/V2BUt2vCaO — BCM Basketball (@BCMBasket) July 31, 2019

