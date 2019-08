Dans sa parution du mardi passé, les Echos a publié l’entretien que leur a accordé le père de Balla Gaye 2.

Après avoir fait des analyses sur le combat royal, les futurs adversaires de Balla Gaye 2, Modou Lô et Eumeu Sène, il a parlé de la victoire de Lac 2 sur Boy Niang 2. «Lac s’est réveillé. Il était en train de dormir, maintenant, il a ouvert les yeux. Mais, sa façon de lutter reste (berré bi desna touti), mais il doit donc redoubler d’efforts. C’est un grand champion. J’en profite pour dire que Lac 2 et Ama Baldé sont des frères et qu’ils ne vont pas lutter. Feu Falaye Baldé l’avait voulu ainsi et j’en ai discuté avec son grand-frère (Jules Baldé). Et tant que je suis en vie, Lac 2 et Ama Baldé ne vont pas s’affronter. C’est clair », a fait savoir le père du Lion de Guédiawaye dans les colonnes de Les Echos.

