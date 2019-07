Il y’a pas eu d’offre en provenance d’Empoli concernant le milieu de terrain sénégalais Mamadou Coulibaly. La presse italienne a relayé l’information selon laquelle Coulibaly est actuellement courtisé par Empoli pour cette saison.

En réalité, le club italien n’a pas formulé une offre pour recruter le joueur sénégalais. Interrogé par wiwsport.com, il confie n’avoir reçu aucune offre en provenance d’Empoli. Par contre, il y’a d’autres clubs de Serie B qui luttent pour pour la montée prêts à le recruter.

« J’ai vu que la presse italienne a relayé cette information mais à mon niveau je n’ai reçu aucun offre en provenance d’Empoli. J’ai aussi appelé mon agent mais il m’a confirmé qu’il n’a pas reçu d’offre venant d’Empoli. Pour le moment, je m’entraîne avec Udinese, je prépare la saison, le coach a besoin de moi. C’est vrai il y’a d’autres clubs prêts à s’engager avec moi mais actuellement je me concentre sur la préparation avec Udinese », confie Mamadou Coulibaly à wiwsport.com.

Pensionnaire de Carpi depuis juin 2019, Mamadou Coulibaly a rejoint ce club de Serie B italienne en provenance de Udinese. Natif de Thiès, il a fait sa petite catégorie avec Pescara avant de signer un contrat professionnel avec l’équipe première en 2017. L’année suivante, il est recruté par Udinese en Seria A italienne.

Dans un entretien accordé à wiwsport.com il y’a quelques mois, le milieu de terrain sénégalais exprimait ses ambitions: « Mon objectif est de retourner jouer en série A et faire toujours des performances. Et après le reste viendra avec le temps. Je sais que le talent est là donc je veux juste continuer à progresser, faire de bonnes choses et jouer dans les plus grands clubs ».

wiwsport.com