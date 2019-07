Raffaele Auriemma a fait une chaude révélation sur les ondes de la Radio Marte. Selon lui, la Juve aurait proposé Higuain pour Koulibaly au Naples, qui aurait répondu par une proposition avec Hysaj et Insigne pour Dybala.

Lors de l’émission « Si Gonfia La Rete », Raffaele Auriemma a révélé que le Champion d’Italie a tenté de s’offrir les services de Koulibaly en insérant Gonzalo Higuain dans le deal.

« La Juve est dans les trousses de Kalidou Koulibaly depuis un certain temps déjà, mais comme il n’y a pas de clause de résiliation, Napoli n’a pas le droit de la vendre et ne la vendra pas à la Juve qui a tenté de briser la résistance du club Azzuro en proposant le joueur Higuain dans le deal. Napoli a répondu par un non catégorique et pas tant pour Higuain que pour Koulibaly, il ne veut pas le vendre. En attendant, cependant, le club parténopéen a fait sa contre-proposition en demandant Dybala en échange de Hysaj et Insigne, très populaires auprès de Sarri. La réponse de la Juve ? Non ! », a lâché le journaliste sportif.

wiwsport.com