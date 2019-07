Les gens s’amusent à surnommer Balla Gaye, Modou Lô et Eumeu Sène la génération 2.0, une appellation justifiée par le fait que chacun a vaincu son vis à vis à deux reprises. Aujourd’hui, le premier Tigre de Fass est sorti de sa réserve pour départager les trois champions.

Mais sans détours, le frère de Moustapha Guèye a porté son choix sur le fils de Double Less, qu’il estime être le meilleur parmi les trois.

«Balla Gaye 2 est sans conteste le plus fort. « Mo léne daak beuré ». Eumeu Sène ne peut pas lui être supérieur, même s’il a par deux fois pris le dessus. Leur manière de lutter n’est pas la même. Tu peux être le meilleur et perdre des combats parfois, ça arrive. Balla Gaye 2 est plus audacieux, plus technique et plus sérieux. Même s’il y a des gens qui ne sont pas en phase avec moi, concernant ce dernier point, je suis persuadé qu’il renferme plus de qualités et d’atouts que Modou Lô et Eumeu Sène. C’est ce qui fait qu’il soit le meilleur », a tranché l’ancienne gloire au micro de Leewtoo.

Wiwsport.com