Pape Boubacar Gadiaga, entraîneur d’Idrissa Gana Gueye à l’institut Diambars, a fait part mardi à l’APS de sa fierté de voir son ancien protégé signer au PSG, ‘’un club classé parmi les plus grands du monde, malgré la pauvreté de son palmarès sur le plan international’’.

‘’Le PSG vaut bien un club de Big 4 en Premier league’’, a souligné le technicien sénégalais, louant la ‘’persévérance’’ et l’‘’humilité’’ de Gueye. ‘’Le conseil que je vais donner aux jeunes du centre (l’institut Diambars) et aux jeunes footballeurs est de [s’intéresser à] ce que Gana a fait dans sa jeune carrière, de Lille au PSG en passant par Aston Villa et Everton’’, a-t-il dit, considérant son arrivée dans le club parisien comme un ‘’choix réfléchi’’.

Le parcours du milieu de terrain sénégalais est la preuve que ‘’quand on a du talent, on doit aussi savoir faire un plan de carrière pour avancer’’, a souligné Pape Boubacar Gadiaga, adjoint d’Alain Giresse lorsque le Français était sélectionneur du Sénégal (2013-2015).

Gadiaga dit ne pas être surpris de l’arrivée de Gueye dans le club champion de France et de son engagement pour un contrat de quatre ans. ‘’Il a la formation nécessaire, le talent aussi. Il n’a jamais rechigné à la tâche’’, a commenté le technicien sénégalais, parlant toujours du néo-Parisien.

Idrissa Gana Gueye n’a jamais oublié d’où il est parti pour aller à la conquête du football mondial, a ajouté Gadiaga, affirmant que les jeunes de l’institut Diambars bénéficient de ses soutiens et de ses conseils. ‘’Il est très généreux envers ses successeurs, et nous avons été parmi ses invités, très récemment’’, poursuit le technicien de football.