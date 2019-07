Il est sans doute l’ancienne gloire de la lutte qui ressemble le plus à Modou Lô. Dans son plateau de L’œil du Tigre sur la TFM, l’ancien lutteur devenu consultant Moustapha Guèye s’est montré séduit par la prestation du nouveau Roi des Arènes, Modou Kharagne Lô.

Sorti d’une défaite très amère face à Balla Gaye 2 en début d’année, Modou Lô a impressionné tout son monde par son mental fort et sa persévérance en dominant de manière spectaculaire son adversaire, Eumeu Sène. Et cette performance n’a pas laissé l’ancien Tigre de Fass indifférent. Sur le plateau de l’émission L’œil du Tigre, Moustapha Guèye a débriefé le combat royal avec passion tout en surlignant le génie du Roc des Parcelles Assainies. Il l’a trouvé d’ailleurs très sérieux et concentré dans ce choc.

