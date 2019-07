De retour en chine les Lionnes du Sénégal poursuivent leur préparation pour l’Afrobasket 2019 qui se jouera à partir du 10 au 18 août prochain à Dakar.

Les filles de Cheikh Sarr se sont entraînées hier mardi, au stadium Marius Ndiaye. Le sélectionneur est par ailleurs revenu au micro de Basket sénégal sur les critères de sélection.

Sur une liste de 24 joueuses qui étaient convoquées par Cheikh Sarr, il reste 15. Ce dernier, a dévoilé ses critères de sélection. » On a 5 compartiments, de la mène au pivot. Si vous voyez dans chaque poste, il y a deux anciennes et une jeune et quel que soit le poste. Maintenant, je ne mise pas sur quoi que ce soit. Je mise sur le jeu, la compétence, la compétitivité et la capacité de tenir les matchs jusqu’au bout. C’est ça qui nous intéresse. On est un groupe de 15. L’équipe se dessine progressivement. L’état d’engagement est là, les filles sont en forme. D’ici à samedi, on aura la possibilité de voir vraiment les 10 meilleures afin d’ajouter deux autres pour qu’on puisse jouer le tournoi de Dakar. Maintenant, c’est après le tournoi de Dakar qu’on aura les 12 joueuses « , a précisé cheikh Sarr.

le sélectionneur national a également fait le point sur les blessures. « Mame Diodio Diouf a de petits bobos à la cheville, mais ce n’est pas méchant« , rassure t-il.

wiwsport.com