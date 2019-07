Pape Alioune Ndiaye s’est véritablement lâché dans un entretien avec 13tv. De la Tanière à ses prestations durant la CAN, le milieu des Lions dit tout, sans oublier son altercation avec Koulibaly.

Pape Alioune Ndiaye a fait une bonne CAN 2019. Tout au long de la compétition en Egypte, il s’est bien illustré dans tous les matches. Toutefois, concernant l’atmosphère dans la Tanière, PAN révèle qu’il ne pouvait pas espérer mieux en voyant ses coéquipiers unis. Par contre, il est revenu sur son altercation avec Kalidou Koulibay lors du match contre la Tunisie, le secret qu’il a gardé, entre autres…

« C’était contre la Tunisie, sur une action qui a failli coûter cher. On ne s’est pas très bien compris. Du coup, on s’est un peu engueulé pendant un moment. Mais, c’est quelqu’un que j’apprécie énormément. Qui a raison, qui a tort, ce n’est pas le plus important. Au cours du match, en un moment donné, il se rapproche de moi et me dit « PAN, c’est de ça qu’on a besoin ». Après on s’est embrassé et on est passé à autre. Juste pour vous montrer l’esprit qu’il y avait au sein du groupe », a lâché le joueur de Stock City au micro de 13Tv.

Au micro de 13 Tv, ses proches, amis et frères ont fait de beaux témoignages sur sa personne. Son épouse n’a pas été laissée en rade. Source de motivation pour son époux de footballeur, Nafissa Ndiaye a elle aussi donné ses impressions sur la coupe d’Afrique et les prestions de son homme.

