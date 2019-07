L’international français, Kylian Mbappé veut plus de responsabilités au PSG, et Raymond Domenech l’invite à devenir d’abord un joueur exemplaire.

Dans France Football, visité par wiwsport.com, Raymond Domenech estime que Kylian Mbappé doit apprendre des erreurs de Neymar et prendre Sadio Mané comme exemple.

« Kylian a Neymar sous les yeux depuis deux ans. Il a vu tout ce qu’un grand joueur ne devait pas faire. Il doit être le contre-exemple parfait », estime l’ancien sélectionneur dans France Football

« On n’a rien à lui apprendre dans le jeu. Il est déjà loin devant. Sauf peut-être, au niveau du replacement défensif. Qu’il prenne exemple sur un Sadio Mané, qui possède un peu le même profil.

Maintenant, si Kylian veut plus de responsabilités, il faut qu’il soit exemplaire et ne se fasse plus expulser bêtement. Il doit devenir un exemple ».

wiwsport.com