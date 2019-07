Idrissa, quel sentiment prédomine depuis que tu es un joueur du Paris Saint-Germain ?

«C’est un honneur et une fierté d’être Parisien. Tout joueur rêver de jouer pour ce genre de club. Je suis heureux, et surtout honorer de porter ce maillot.»

Quel genre de joueur es-tu sur le terrain ?

«Je suis plutôt un milieu défensif, tout le monde le sait. Je suis un joueur de devoir. Je joue pour l’équipe, je suis prêt à tout sacrifier pour aider le collectif. Je suis prêt à tout donner sur le terrain, courir pour mes coéquipiers, défendre et pour jouer au foot. Nous sommes fait pour ça, nous vivons pour le football. Je n’ai pas peur d’aller au combat, et je ne regarde pas trop les stats. Je donne tout pour le maillot et pour mes coéquipiers, et pour aller chercher la victoire.»

Quelle expérience vas-tu ramener d’Angleterre avec toi ici à Paris ?

«J’ai beaucoup mûri là-bas. J’ai aussi appris la soif de victoire, la grinta, qui ne me quitte plus. Je viens surtout pour aider l’équipe à gagner le plus de trophées possible.»

Il y a de très grands joueurs ici à Paris. Qu’est ce que cela t’inspire d’évoluer aux côtés de ce genre de joueurs ?

«Ce sont de très grands joueurs, qu’on a l’habitude de voir à la télé. Désormais je vais les côtoyer, pouvoir jouer avec eux c’est un plaisir pour moi, je vais beaucoup apprendre à leurs côtés. Je vais donner le maximum pour répondre présent sur le terrain, et surtout ne pas décevoir.»

Tu vas redécouvrir le Parc des Princes, en tant que Rouge et Bleu cette fois…

«Je suis très impatient de découvrir cette ferveur. C’est assez difficilement explicable, mais c’est quelque chose que je veux absolument découvrir. Je ne réalise pas encore tout à fait, depuis que je suis jeune, j’ai toujours rêvé d’évoluer dans un club comme le Paris Saint-Germain… imaginer de fouler la pelouse du Parc… c’est un rêve qui se réalise.»